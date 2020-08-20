  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 31 °C
» »

Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü

Taşlı sopalı çadır kurma kavgasında otomobilini insanların üzerine sürdü
Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı. 

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan 20 aile arasında yer anlaşmazlığından kavga çıktı. Çadırları kurdukları yerlerle ilgili anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, 1 kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü. Sürücü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.  Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edi

Olay anı, bir mahaleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi
Trafikte tartıştığı motosikletliye silah gösterdi
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu
Bayraktar AKINCI 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
Bayraktar AKINCI 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki çalışmaları havadan inceledi
Bakan Karaismailoğlu Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki çalışmaları havadan inceledi
Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk
Bakan açıkladı! Avrupa ve Orta Doğu'da ilk
AFAD afetlere karşı 7/24 ayakta
AFAD afetlere karşı 7/24 ayakta
Son Eklenen Videolar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması
Kadın milli güreşçilerin hedefi olimpiyatlarda madalya
Kadın milli güreşçilerin hedefi olimpiyatlarda madalya
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı
Bisiklet yolunda ilk pedal basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti