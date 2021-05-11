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Tataristan'daki katliamcı gençten saldırı öncesi dikkat çeken paylaşım

Tataristan'daki katliamcı gençten saldırı öncesi dikkat çeken paylaşım
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da 11 kişinin ölümüne, 32 kişinin de yaralamasına neden olan saldırıda, saldırganlardan İlnaz Galyaviev, olaydan bir saat önce Telegram hesabından paylaşımında bulundu.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan’daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden biri vurularak gözaltına alındı.

SALDIRIDAN BİR SAAT ÖNCE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Saldırganlardan İlnaz Galyaviev, saldırıdan yaklaşık bir saat önce sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı paylaşımda," Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Saldırganların arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD ‘deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi. Arkadaşları saldırgan İlnaz Galyaviev'in saldırıyı işleyebileceklerine ihtimal vermediklerini ifade etti. Öte yandan, Kazan’da tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

PUTİN'DEN KURBANLARIN AİLELERİNE YARDIM TALİMATI 

Konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’daki okulda hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların  ailelerine yardım edilmesi talimatı verdi. Bununla birlikte bireysel silahlanma yasasının acilen kontrol edilmesini, yasanın daha da zorlaştırılmasını istedi.

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