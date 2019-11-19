Tatil için gittiği Bali Adası'nda yardıma muhtaçların annesi oldu

Avustralyalı Güzin İnanır, Bali Adası'ndaki tatilinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla engelliler tarafından "Anne Güzin" olarak anılıyor.

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Güzin İnanır, tatil için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'ndaki yardıma muhtaç insanlara götürdüğü yardımlardan dolayı bölgede "Anne Güzin" olarak anılıyor.

İnanır, Adana'dan 1975'te ailesiyle Avustralya’ya göç ettiğini, hayatının Endonezya’nın Bali Adası’na yaptığı tatilin ardından tamamen değiştiğini söyledi.

Güzelliğiyle ünlü Bali Adası’nın öteki yüzünün kendisini çok daha fazla etkilediğini vurgulayan İnanır, tatil dönüşü engelli, bakıma muhtaç ve yoksul insanlara yardım etmek için kolları sıvadığını anlattı.

Ailesi ve yakın çevresinden topladığı yardımları kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine götürdüğünü belirten İnanır, ilk yardımları tatil sırasında belirlediği aileye bizzat teslim etmesinin ardından çalışmalarının hız kazandığını anlattı. İnanır, şöyle devam etti:

"Teneke evlerde yaşıyorlar, tenekeyi ev etmişler. Ormanların içinde yaşıyorlar. Ev diye bir şey yok. O çocukların sefalet içinde olduğunu görünce 'bu benim için tatil olamaz' dedim. Dönünce Melbourne’deki evimde bir şeyler yapmam gerektiğini düşünerek çocuklarım ve arkadaşlarımla yardım kampanyası başlattım. Bir yuvayla başladık önce. Bir yuva 2 oldu, 3 oldu derken yuvalar çoğaldı. Nasıl çoğaldığını ben de anlamadım."

İnanır, 4. yardım seferinin ardından vakıf kurmaya karar verdiklerini ve vakfa İngilizce "kalp" anlamına gelen "Heart" ve Endonezya dilinde "kalp" anlamına gelen "Hati" kelimesinden oluşan "Heart to Hati" (Kalpten Kalbe) olduğunu söyledi.

"Orada bana anne Güzin diyorlar"

Yardımları her 3 ayda bir Bali'ye bizzat kendilerinin götürdüğünü söyleyen İnanır, "Geleceğim dediğim zaman yolumu dört gözle bekliyorlar. Orada bana 'anne' diyorlar. Oranın annesi olmuşum. İbu Güzin (Anne Güzin) diyorlar." ifadesini kullandı.