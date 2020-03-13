Tatil kararının ardından öğrenciler otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs salgını tedbiri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğini açıklamasının ardından öğrenciler otobüs firmaları ve THY bürolarına akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, otobüs firmaları ve hava ulaşımı sağlayan firmaların bürolarına akın etti. Başta şehirlerarası otobüs terminali olmak üzere kentin değişik noktalarındaki otobüs ve uçak bileti alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, 3 haftalık tatili ailelerinin yanında geçirmek istediklerini belirtti.

SİVAS'TA OTOBÜS TERMİNALİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından Sivas'ta çok sayıda öğrenci otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. Otobüs firmaları yoğun talep üzerine ek seferler koyma kararı aldı.

Üniversite öğrencisi Sezer Kurtoğlu, tatil kararını öğrenir öğrenmez memleketi Hatay'a gitmek üzere otobüs bileti almaya geldiğini belirterek, "Yoğunluğa rağmen biletimi aldım. Ailemin yanına gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

BARTIN'DA ÖĞRENCİLER OTOBÜS FİRMALARININ YAZIHANELERİNE AKIN ETTİ

Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler üniversitelerin tatil edilmesi üzerine otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün üniversitelerin 3 haf süreyle tatil edildiği açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesi’nde öğrenim gören çok sayıda öğrenci Bartın Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüs firmaları memleketlerine gidecek öğrenciler için ek seferler düzenlerken, öğrenciler bilet alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Öğrenciler online sistemin kitlenmesi nedeniyle mecburen yazıhanelere gelerek, bilet aldıklarını ifade etti.

Otobüs firmalarının yetkilileri ise oluşan yoğunluğa hazırlıksız olduklarını öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler düzenlediklerini belirtti.

KAYSERİ OTOGARINDA TATİL YOĞUNLUĞU

Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Üniversite öğrencileri de tatil nedeniyle memleketlerine gitmek için Kayseri otogarına geldi. Üniversite öğrencileri otogarda yoğunluk oluşturdu. Otogarda bilet satışı yapan Ali Koçak, "Kayseri'den Türkiye'nin her yerine seferler var. Normalde bu aylar bizim ölü sezonumuz. Otobüslerde normalde yüzde 30 doluluk oranı vardı ancak bu tatil nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Bugün için otobüslerde yer problemi yok. Yarın içinse aşırı bir yüklenme olduğu için internetler zaman zaman gidiyor. Ondan dolayı vatandaşlarımız paniklemesin. Biz yıllardır bu işleri yapan insanlar olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Yolcularımızı kesinlikle mağdur etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise, "Aydın'a gitmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Biletimizi aldık. İnşallah memleketimize gideceğiz" dedi.

Üniversite öğrencisi Okan Gürbüz de, 3 haftalık tatil olunca memleketi olan Aydın'a gitmek için otogara geldiğini belirterek, otobüs bileti aradığını söyledi.

TOKAT'TA OTOGARDA KORONAVİRÜS YOĞUNLUĞU

Tokat'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketine ve ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Otobüs işletmesi yetkilisi Aytekin Yakar, okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, "Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Firmamız olarak 40 ile ek sefer koyduk" dedi.

Öğrecilerden Pınar Karakoç ise ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Koronaya sevineceğimi hiç düşünmezdim" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE OTOBÜS YAZIHANELERİNDE KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

Üniversite öğrencisi Oktay Artagus, "Okulların 3 hafta tatil olduğunu öğrendik. Bende Antalya'ya gitmek için biletimi almaya geldim. İnternet sitelerinde bir yoğunluk var. Sıraya girdik biletimizi almak için bekliyoruz" dedi.

Üniversite öğrencisi Can İlhan, "Okulların tatil olduğu haberini aldık. Okullar 3 hafta boyunca tatil edildi. Herkes bilet kuyruğunda. İnternetten de bilet alamıyoruz. 1 saattir bekliyorum. Antalya'ya gideceğim" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Yasemin Başan, "İzmir'de oturuyorum. Hem tatilden yararlanmak hem de ailemle görüşmek, hem de virüsten korunmak için 1.5 saat bekleyerek biletimi aldım" şeklinde konuştu.

RİZE'DE OTOBÜS TERMİNALİNDE TATİL YOĞUNLUĞU

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Rize'de üniversite öğrencileri memleketlerine dönmek için otobüs terminaline akın etti. Aşırı kalabalık nedeniyle yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, tatil kararının ardından memleketlerine gitmek için otobüs terminaline akın etti. Otobüs yazıhaneleri önünde kuyruklar oluşturan öğrenciler, bilet almak için uzun süre bekledi. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler koyarak, talepleri karşılaşamaya çalıştı.

Memleketine giden Müslüm Ateş, "Gaziantep’e gideceğim. Pazartesi gününe bilet var. Burada büyük bir yoğunluk oluştu, herkes memleketine gitmek istiyor. 2-3 saattir bekliyoruz, otobüste yer var mı bilmiyorum? Sıramı bekleyip gişeye ulaşıp sorup öğreneceğim” dedi. Yurtta arkadaşlarla otururken tatil kararını öğrendiğini belirten Murat Demirkıran da, "Hemen Otogara geldik. Evimize ailemizin yanına gideceğiz" diye konuştu. Selin Demir ise "Tatil kararını sosyal medyadan öğrendim. Hemen bilet almaya geldim ancak çok yoğunluk var. Şanlıurfa’ya gideceğim. İnşallah bilet bulup gidebilirim" ifadelerini kullandı.

Otobüs firması sahibi Emin Sarımehmet, kararın alınması ile beraber yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Bir anda bin öğrenci geldi. Ek seferler koyduk, öğrenciler biraz beklemek zorunda kalıyor ancak muhakkak memleketlerine göndereceğiz" dedi.

İZMİT'TE OTOGARDA KORONAVİRÜS TATİLİ YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’deki tüm üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından ailelerin yanına gitmek isteyen öğrenciler, otogarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tatil kararının açıklanmasının ardından İzmit’te öğrenim gören üniversite öğrencileri, bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükenirken, bazı firmalar yoğunluk olan bölgelere ek sefer konulması kararını aldı.

Memleketi Ardahan’a gitmek için bilet kuyruğunda bekleyen üniversite öğrencisi Oğuz İhsan Akan, "Açıkçası bu döneme güzel başlamıştım, derslerimde baya iyiydim. Böyle bir durumun yaşanmasına üzüldüm ama tedbir amaçlı eve dönmek zorundayız. Umarım bu virüsü kayıpsız atlatırız." dedi.

Ebelik bölümü okuduğu için virüs konusunda daha hassas olduğunu belirten Şeyma Vardoğan, "Akşamüstü tatil haberi geldi. Hastanede staj yaptığımız için özellikle uyarıldık ve şu anda da eve gidiyoruz. Bazı yurtlar dezenfekte edilmek için boşaltılabilir bu nedenle evimde olmak daha cazip geldi. İlerleyen dönemlerde virüs yayılır da sokağa çıkma yasağı gibi durumlar olursa herkes kendi evinde olmak ister. Bu nedenle bende memleketime, evime gidiyorum." diye konuştu.

'EK SEFER PLANLARINI YAPTIK'

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali Başkanı Halil Baylam, otogarda yaşanan yoğunluğun ardından önlemler alındığını ifade ederek, "Şu an için aksama yaşanan bir sefer yok. Terminalimizde her şey normal. Tatil haberi akşam üzeri belli oldu zaten otobüslerin çoğunda boş yer vardı. Yer bulamayanlar da yarına rezervasyon yaptı. Yarın sabah saatlerinde talepleri değerlendirip gereken yerlere gerektiği sayıda ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

ISPARTA'DA ÖĞRENCİLER OTOGARA AKIN ETTİ

Isparta'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Bazı firmalar ek seferler düzenlemeye başlarken, öğrenciler bazı firmaların filet fiyatlarına artış yaptığını belirtti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ile Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiğinin açıklanmasının ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne akın etti. Biletlerini alan öğrencilerden bazıları memleketine yola çıkarken, çok sayıda öğrenci ise bilet bulmakta zorluk yaşadı.

Memleketine giden Cansu Kaya, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Okulların tatil olmasıyla birlikte memleketimize gitmeye karar verdik. Bilet almak için sırada bekliyoruz. Okulların 7 hafta tatil uzayacağı söyleniyor. Biz de bekliyoruz" dedi.

Mustafa Kaya, memleketine gitmek için bilet almaya geldiğini ancak yoğunluğun çok fazla olduğundan bahsetti. Bilet bulmakta zorlandıklarını kaydeden Mustafa Kaya, bazı firmaların ise fiyat artışı yaptığından şikayet etti.