Tatil mekanı Bodrum açıklarında can pazarı

Anadolu Ajansı'nın son dakika geçtiği habere göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
BODRUM'un Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.
Son dakika: Bodrumda göçmen teknesi battı 31 kişi kurtarıldı, 12 kişi kayıp...
31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, kayıp kaçak göçmenleri ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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