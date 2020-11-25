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'Tatlı patates' üretimi yaygınlaşacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Karan, "Tatlı patatesin Tokat ilinde yetiştirilme potansiyeli ile ilgili olarak 2016 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda dekara 5 ton verim alındı." dedi.
'Tatlı patates' üretimi yaygınlaşacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekleri ile deneme üretiminden olumlu sonuç alınan tatlı patates, çiftçilerin kullanımına sunulacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan tarafından 2016 yılından itibaren Tokat- Kazova ve Niksar ovasında deneme üretimine başlanan tatlı patatesten dekara 5 ton verim alındı.

Karan, AA muhabirine, 4 yıldır tatlı patates üzerine çalıştıklarını söyledi.

Tatlı patatesin sofralarda kullanılan patatesten farklı olduğunu belirten Karan, şöyle konuştu:

"Tatlı patates dünyanın tropik ve sub-tropik bölgelerinde 100'den fazla ülkede yetiştirilmekte. Dünyada tatlı patates yıllık 113 milyon ton civarındaki üretimle en fazla üretimi yapılan yedinci bitki konumunda. Ülkemizde ise sadece Hatay'daki bazı köylerde yetiştiriliyor ve küçük arazi sahibi üreticiler için önemli gelir kaynağı oldu. Tatlı patatesin Tokat ilinde yetiştirilme potansiyeli ile ilgili olarak 2016 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Tokat-Kazova ve Niksar şartlarında dekara 5 ton verim alındı. Özellikle dekara veriminin ve birim fiyatının yüksek olması nedeniyle tatlı patatesin yöremizde alternatif bir ürün olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada ilerleyen yıllarda bölge çiftçilerimize tatlı patatesin üretim materyalini dağıtarak, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."

Tatlı patatesin besin değeriyle de dikkati çektiğinin altını çizen Karan, "Tatlı patatesin içeriğinde A vitamini ve A vitamini üretilmesine yardımcı olan beta karoten miktarlarının oldukça fazla olmasından dolayı büyümede önemli bir rolü vardır. Provitamin A'dan başka B kompleks, D vitamini ve C vitamini içeriği bakımından da zengindir. Protein açısından da zengin olan bu faydalı bitki, aynı zamanda K, Ca, P, Na, Fe, piridoksin ve magnezyum gibi mineral maddeleri de bünyesinde ihtiva etmektedir." dedi.

"Diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir"
Besin değeri oldukça yüksek olan tatlı patatesin 100 gramında yaklaşık 85 kalori bulunduğunu belirten Karan, "İçeriğinde hiç kolesterol bulunmamakla birlikte, yağ oranı da çok düşük seviyededir. Glisemik indeks değerinin düşük olmasından dolayı diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Karan, "Böyle çalışmaların hem ülke ekonomisine hem de yöreye katkısı önemli. Bu çalışmaların yürütülmesine destek veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, Tokat Valiliği İl Özel İdaresine ve çalışmaların Niksar lokasyonunda yürütülmesine katkı sağlayan iş adamı Mahmut Tepebaşı'na teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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