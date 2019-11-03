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Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, dünya mutfağında önemli yere sahip tatlı su ıstakozunu avlayarak geçimlerini sağlıyor.
Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde yetişen tatlı su ıstakozu, Konya’da çok sayıda ailenin de geçim kaynağı oldu. Konya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Suğla Gölü'nden balıkçılar tarafından atılan özel ağlarla çıkarılan ıstakozlar, iç pazarın yanı sıra Avrupa'ya da gönderiliyor.

Yörede su ürünleri üzerine faaliyet gösteren kooperatiflere üye balıkçılar tarafından avlanan ıstakozlar, göl kenarında boylarına göre ayrılarak, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara sunulmak üzere Isparta'daki firmalara gönderiliyor.

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, ıstakozun daha önce kilosu 14 liradan alıcı bulurken bu sene yaklaşık 10 liraya düşmesinin balıkçıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"Barajdan yılda 4-5 ton tatlı ıstakozu tutuluyor"

Aşkayanar, "Göl çevresindeki köylerde balıkçılıkla uğraşanlardan bazıları da tatlı su ıstakozu tutuyor. Barajdan yılda 4-5 ton arasında tatlı ıstakozu tutuyorlar. Eğridir-Dinar bölgesinden gelen esnafa satılan tatlı su ıstakozları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede balıkçılık yapan Muzaffer Dalar ise "Kerevit" olarak da anılan tatlı su ıstakozunun, iç pazarda otellere, kalanının ise Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Besin değeri oldukça yüksek olduğundan tercih ediliyor. Zaman zaman ben de yiyorum. Güçlü bir enerjisi var. Burada 10 kadar balıkçı, tatlı su ıstakozunun ihracı için emek gösteriyoruz. Bizim de ekonomiye katkımız olsun diyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Dalar, ıstakozların başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderildiğini anlattı.

Doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Toros Dağları'ndan gelen kar suları ile beslenen gölde, bölgede yaşayan 85 aile, kurdukları kooperatifle balıkçılık yapıyor.

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor. Göl, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine de eşsiz güzellikler sunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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