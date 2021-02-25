Tatlı yediler tatlı başladılar

Bu yıl ilk kez Gençlik Merkezlerinden faydalanacak olan ilkokul 1 ve 2’nci sınıf öğrencileri, yeni döneme tatlı yiyerek başladı. Minikler kendi pastalarını kendileri yapıp, afiyetle yedi.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinden bu yıl ilk kez faydalanmaya başlayacak olan minikler, Gençlik Merkezlerine tatlı bir etkinlikle “merhaba” dedi. Karacaören Gençlik Merkezi’ne kayıt olan 1 ve 2’nci sınıf öğrencileri “Mutfak Sanatları Kursu”nda çikolatalı pankek yaptı. Hem pankek yapımını öğrenen, hem de eğlenen minikler, daha sonra yaptıkları pankekleri afiyetle yedi.

“MİNİKLERİN ELİNE SAĞLIK...”

İlkokul 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerinin daha önce Gençlik Merkezlerinden faydalanamadığını hatırlatan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu yıl aldığımız karar doğrultusunda, merkezlerimizin kapılarını ilkokul öğrencileri için de açtık. Minik öğrencilerimiz de etkinliklerden, gezi, kurs ve kültürel faaliyetlerden faydalansın istedik. Miniklerimizin varlığı gençlik merkezlerimize neşe kattı” dedi.