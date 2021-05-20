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Tatlıçay Zafer Bayramı’na hazırlanıyor

Tatlıçay birinci etabın açılışının ardından diğer etaplar için ön hazırlık çalışmalarını tamamlayan Çankırı Belediyesi, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının startını 19 Mayıs’ta verdi. 
Tatlıçay Zafer Bayramı’na hazırlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı yürüteceği ikinci ve üçüncü etap çalışmalarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’na tamamlanması planlanıyor. 

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Çankırı Belediyesi, şehir merkezinden geçen Tatlıçay’ın, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan birinci etap çalışmalarının ardından, iki etabını daha hayata geçiriyor. Karataş ve Aşiyan Köprüleri arasındaki alanda ikinci etap, Güneş İlkokulundan DSİ alt bölgesi arasında kalan alanda ise üçüncü etap çalışmalarına başlayan ekipler, yaklaşık 1600 metrelik güzergâhta eş zamanlı çalışma yapacak. Çalışmalar kapsamında; çay tabanı ıslahı, rigol kanal, yapımı devam eden sosyal tesis önünde göl alanları ile üçüncü etap içerisinde bulunan tren yolu kenarında ise taş duvar uygulaması yapılacak. Ayrıca, Aşiyan Köprüsü’nden Karaköprü mevkiine kadar taşkın koruma tesisi yükseltilecek. Çankırı Belediyesi, 2021 çalışma programı kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda başlattığı Tatlıçay ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazır hale getirecek. 

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