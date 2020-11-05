Tatlıçay’da peyzaj alanı düzenleniyor

Çankırı şehir merkezini ikiye bölen Tatlıçay’da dere yatağı ıslah çalışmaları başlatan Çankırı Belediyesi, Tatlıçay’ın Ankara Kastamonu yoluna bakana tarafında peyzaj alanını oluşturdu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Çalışmalar ilerledikçe şehrimizi güzelleştiren bir görüntü ortaya çıkıyor. Tatlıçay ve TCDD Parkı ve Açık Hava Müzemizde devam eden çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalarımız ile ilgili vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler bizleri memnun ediyor. Güzelleştirdiğimiz her alan, şehrimize estetik katıyor.” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tatlıçay Projesi’nin birinci etabı arasında yer alan Güneş İlkokulu ile Pazar Pazarı arasında kalan alanın çay tabanında 10 metre genişliğinde rigol kanal yapılmasının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çay içerisinde iki taraflı oluşturulacak peyzaj alanı için çalışmalara başladı. Tatlıçay’ın Ankara Kastamonu güzergâhına bakan tarafında 500 m uzunluğunda ve 4 m genişliğinde peyzaj alanı oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında; dolgu, otomatik sulama, çim tohumu, bitkisel toprak ve çim üzeri kapak toprağı çalışmalarını sürdüren ekipler, Fen İşleri Müdürlüğünün Güneş İlkokulu tarafında kalan kısmı tamamlamasının ardından rigol kanal ve taş duvarlar arasında kalan peyzaj alanını iki taraflı gerçekleştirmiş olacak.