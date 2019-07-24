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Tavan delindi: Vatandaş isyanda

Havayolunda yine tavan delindi. Tatil beldelerinde ekonomi sınıf biletler 414 TL'ye kadar çıktı. Aktarmalı uçuşların yoğun olduğu şehirlerde ise fiyat 706 TL'ye yükseldi. Memlekete gidiş-dönüş için ödenecek meblağ 1.230 TL'yi bulunca vatandaş isyan etti
Tavan delindi: Vatandaş isyanda

Turizmde yaşanan canlılığa yaklaşan Kurban Bayramı tatili de eklenince uçak bilet fiyatları uçuşa geçti. Bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlediği 352 TL'lik tavan fiyat ise bayramda yine delindi.

GİDİŞ-DÖNÜŞ 1.230 TL

Öyle ki Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı 9 Ağustos'ta ekonomi sınıfı bilet fiyatları, Bodrum, Antalya, İzmir, Çeşme, Dalaman gibi tatil beldelerinde 300 TL'den başlayıp 414 TL'ye kadar çıktı. Bu fiyatlar, Erzurum, Mardin, Trabzon, Van, Diyarbakır gibi direkt uçuşların sınırlı, aktarmalı uçuşların yoğun olduğu şehirlerde ise 615 TL'den başlayıp 706 TL'ye kadar yükseldi. Bayram tatili için İstanbul'dan memleketine gidip gelmek isteyen bir kişinin ekonomi sınıf bir bilet için ödeyeceği meblağın en az 1.230 TL'yi bulması ise isyan ettirdi.

AĞUSTOSTA YÜKSEK

Havayolu şirketlerinin bilet fiyatları incelendiğinde, yüksek rakamların bayramla sınırlı kalmadığı görülüyor. Özellikle Bodrum, Antalya, Dalaman gibi tatil bölgelerinde ağustos sonuna kadar, perşembe ve cuma günleri, direkt uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları 210 ila 414 TL arasında değişiyor. Bu fiyat aktarmalı uçuşlarda 647 TL'yi buluyor. Örneğin 22 Ağustos'ta İstanbul'dan Antalya'ya gitmek isteyen bir vatandaş en uygun bileti 210 TL'ye alabilirken, bu fiyat İstanbul-Dalaman'da 216 TL'den, İstanbul-Bodrum'da ise 301 TL'den başlıyor. Fiyatlar, eylülde okulların açılmasıyla geriliyor.

"TAVAN ARTSIN" TALEBİ GELDİ

Havacılık sektörü hafta başında dolar kuru ve akaryakıt fiyatları gibi nedenlerle maliyetlerinin arttığını belirtip Ulaştırma Bakanlığı'ndan ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan 'tavan fiyat'ın yukarı çekilmesini talep etmişti. Fiyatların arz-taleple ilgili olduğunu söyleyen havayolu yetkilileri, sezonda tatil beldelerine biletlerin erken alınması yönünde uyarıda bulunuyor. Bodrum, Çeşme, Dalaman gibi tatil beldelerinde yazlıkları olanların bir yıl önceden hafta sonları için gidişdönüş biletini satın aldığını anlatan yetkililer, "Örneğin İstanbul-Bodrum hattında yaklaşık 40 bin bilet böylesatılıyor. Bu doluluğu, dolayısıyla da fiyatı artırıyor" dedi.

OTOBÜSÇÜLER DE DERTLİ

Artan uçak bilet fiyatları vatandaşları otobüslere yönlendirirken bu sektörde ise yoğun talep nedeniyle araç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, havayolu şirketlerinin bileti kış mevsiminde 100 TL'ye sattığını, otobüsçülük sektörünün bu fiyatla rekabet edemediğini ve zora düştüğünü belirterek, "Yaz mevsiminde ise fiyatı 6'ya katlıyorlar. Devlet fiyat artışını 3 katla sınırlandırmalı. Yazın 600 satılan uçak bileti, kışın 200'e satılmalı" dedi.

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