Tavuk çiftliği gibi cezaevi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmaları çok yönlü olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda açık cezaevlerinde tavuk üretimi de yapılıyor. Tavuklar satılıp devlete gelir sağlanıyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmaları çok yönlü olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Bu kapsamda açık cezaevlerinde tavuk üretimi de yapılıyor. Tavuklar satılıp devlete gelir sağlanıyor.

Kalecik Açık Cezaevi’nde bugün 27 bin 700 yumurta tavuğunun ihaleyle satışı gerçekleşecek. Tavukların toplam bedelinin 368.410 TL olması hedefleniyor.

Cezaevlerindeki hükümlüler tarafından üretilen 27 bin 700 yumurta tavuğu bugün ihaleyle satılacak.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) hükümlüleri topluma kazandırma projeleri çok yönlü olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Müdürlüğün örnek projeleri ile hem hükümlüler bir uğraş edinip meslek sahibi olabilirken, hem de ortaya çıkan ürünlerin satışı ile devlete gelir sağlanabiliyor.

YUMURTA TAVUĞU ÜRETİLİYOR

Bu projelerden biri de yumurta tavuğu üretimi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde değişik cezaevinde sürdürülen mesleki eğitim çalışmaları kapsamında yumurta tavuğu üretimi gerçekleştiriliyor. Bu tavuklar zaman zaman ihale ile satılarak, kamuya gelir elde ediliyor.

BUGÜN İHALEYLE SATILACAK

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nde bugün 27 bin 700 yumurta tavuğunun satışı için ihaleye çıkılıyor. Basın İlan Kurumu’nca yayınlanan ilana göre, ihale bugün saat 14.00’te Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü AR-GE Toplantı Odası’nda gerçekleşecek. İhale ile satışa çıkarılan 27 bin 700 adet Lohmann LSL Classic cinsi yumurta tavuğunun toplam bedelinin 368.410 TL olması hedefleniyor.

FOÇA ÜRETİMDE LİDER

Özellikle Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu, mesleki eğitim çalışmaları kapsamında örnek projelere imza atıyor. Kurumda, hayvancılığın yanı sıra tarım da yapılıyor. Burada et, süt, yoğurt, tereyağ, peynir ile yumurta tavuğu üretimi yapılıyor. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda zeytincilik ve sebzecilik de gerçekleştiriliyor. Açık cezaevlerinde demir atölyeleri, mobilya ve marangoz atölyeleri, unlu mamuller atölyeleri, terzi atölyeleri de bulunuyor.

Yusuf Sağlam/ HABERVAKTİM-

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