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Tavuk yumurtası üretimi geçen yıl azaldı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, geçen yıl 19 milyar 788 milyon 63 bin adete, tavuk eti üretimi de 2 milyon 136 bin 263 tona geriledi.
Tavuk yumurtası üretimi geçen yıl azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 19 milyar 788 milyon 63 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı.

Türkiye'de geçen yıl 1 milyar 200 milyon 707 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı 2019'a göre yüzde 0,5 düştü.

Geçen yıl 2 milyon 136 bin 263 ton tavuk eti, 58 bin 212 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,1, hindi eti üretimi yüzde 2,4 geriledi.

Aralık ayı verileri
Tavuk yumurtası üretimi, geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,5 azalışla 1 milyar 740 milyon 65 bin adet olarak gerçekleşti.

Aralık 2020'de kesilen tavuk sayısı da yüzde 3,1 azalarak 100 milyon 414 bin oldu. Tavuk eti üretimi, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalışla 181 bin 725 ton oldu.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde 21,7 azalışla 4 bin 670 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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