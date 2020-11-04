Pursaklar Belediyesi tarafından, Saray Mahallesinde yer alan park alanının içerisinde tavus kuşu parkı yapım çalışmaları hız kazandı.

Ankara'nın son yıllarda hızla gelişen ilçelerinden biri haline gelen Pursaklar, özellikle modern yapılar, park ve meydanlarıyla dikkat çekiyor. Hürkuş Parkı, Kaya Park gibi yeni park ve meydanlar inşa eden, Şehitlik Meydanı, Kent Ormanı, Kuş Parkı ve Endemik bitkilerin sergileneceği parkların yapımına devam eden, Mehmet Akif Ersoy Okuma parkı gibi mevcut parkları ise yenileyerek modernize eden Pursaklar Belediyesi son olarak Saray Mahallesi'nde tavus kuş parkı yapımına başladı.

İlçe halkının nefes aldığı, uzun yıllar kullandığı park alanında yeniden düzenlemeye gidilerek doğa ile iç içe bir yaşam alanına dönüştürülerek Pursaklar'a hizmet vermeye hazırlanıyor.

Pursaklar'da hayvan popülasyonunu her geçen gün giderek artıran Pursaklar Belediyesi, yapımı devam eden yeni Park alanı ile birlikte tavus kuşu hayvanlarını ilçe sakinleri doğal ortamında izleyebilecek.

Yapımı devam eden tavus kuşu parkında incelemelerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Yapacağımız yatırımlarla Pursaklar'ın farklı noktalarına heyecan getirmeye devam edeceğiz’’

Hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri, doğayla iç içe bir kent oluşturmanın gayreti içindeyiz. Çocukların kent hayatında göremedikleri tavus kuşu hayvanlarıyla içli dışlı olabileceği ortamlar da oluşturuluyor. Yapımında son aşamaya gelinen ve kısa süre sonra açılışını yapacağımız parkımızla hem ilçemizdeki yeni yeşil alan miktarını artıracağız, hem hayvan popülasyonunu çoğaltıyoruz hem de vatandaşlarımıza dinlenme ve sosyalleşme, çocuklarımıza da güvenli alanlarda oyun oynama imkanı sağlamış olacağız. Yapacağımız yatırımlarla Pursaklar'ın farklı noktalarına heyecan getirmeye devam edeceğiz. Parkı kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız" dedi.