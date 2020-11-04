  • BIST 1.168
  • Altın 515,834
  • Dolar 8,4058
  • Euro 9,8597
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Tavus kuşu parkı yapım çalışmaları hız kazandı

Pursaklar Belediyesi tarafından, Saray Mahallesinde yer alan park alanının içerisinde tavus kuşu parkı yapım çalışmaları hız kazandı.
Tavus kuşu parkı yapım çalışmaları hız kazandı

Ankara'nın son yıllarda hızla gelişen ilçelerinden biri haline gelen Pursaklar, özellikle modern yapılar, park ve meydanlarıyla dikkat çekiyor. Hürkuş Parkı, Kaya Park gibi yeni park ve meydanlar inşa eden, Şehitlik Meydanı, Kent Ormanı, Kuş Parkı ve Endemik bitkilerin sergileneceği parkların yapımına devam eden, Mehmet Akif Ersoy Okuma parkı gibi mevcut parkları ise yenileyerek modernize eden Pursaklar Belediyesi son olarak Saray Mahallesi'nde tavus kuş parkı yapımına başladı.

5-032.jpg

İlçe halkının nefes aldığı, uzun yıllar kullandığı park alanında yeniden düzenlemeye gidilerek doğa ile iç içe bir yaşam alanına dönüştürülerek Pursaklar'a hizmet vermeye hazırlanıyor. 

Pursaklar'da hayvan popülasyonunu her geçen gün giderek artıran Pursaklar Belediyesi, yapımı devam eden yeni Park alanı ile birlikte tavus kuşu hayvanlarını ilçe sakinleri doğal ortamında izleyebilecek.
Yapımı devam eden tavus kuşu parkında incelemelerde bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetkililerden bilgi aldı.

3-095.jpg

‘‘Yapacağımız yatırımlarla Pursaklar'ın farklı noktalarına heyecan getirmeye devam edeceğiz’’
Hayvanlar için özel yaşam alanları oluşturulduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri, doğayla iç içe bir kent oluşturmanın gayreti içindeyiz. Çocukların kent hayatında göremedikleri tavus kuşu hayvanlarıyla içli dışlı olabileceği ortamlar da oluşturuluyor. Yapımında son aşamaya gelinen ve kısa süre sonra açılışını yapacağımız parkımızla hem ilçemizdeki yeni yeşil alan miktarını artıracağız, hem hayvan popülasyonunu çoğaltıyoruz hem de vatandaşlarımıza dinlenme ve sosyalleşme, çocuklarımıza da güvenli alanlarda oyun oynama imkanı sağlamış olacağız. Yapacağımız yatırımlarla Pursaklar'ın farklı noktalarına heyecan getirmeye devam edeceğiz. Parkı kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebek Kütüphanesi’ne yoğun ilgi04 Kasım 2020 Çarşamba 04:35
  • Mamak'ta kışın da çiçek açıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 03:33
  • Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı04 Kasım 2020 Çarşamba 02:31
  • Kahramankazan FKM ile güvende04 Kasım 2020 Çarşamba 01:32
  • Binlerce öğrenciye eğlenerek öğrenme fırsatı04 Kasım 2020 Çarşamba 00:36
  • Mamak’ta 10 Ayda 836 İşyeri Ruhsatı Verildi04 Kasım 2020 Çarşamba 00:34
  • Kahramankazan Belediyesi’nden İzmir’e battaniye yardımı03 Kasım 2020 Salı 04:30
  • Trafolar sanat eserine dönüştü03 Kasım 2020 Salı 03:30
  • 12 ton elektronik atık toplandı03 Kasım 2020 Salı 02:39
  • Mamak’ta Balon Futbolu03 Kasım 2020 Salı 01:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti