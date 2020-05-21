Taylan Kulaçoğlu tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 17 Mayıs günü gazeteci Hakan Gülseven ile birlikte gözaltına alınan ve önceki gün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu tekrar gözaltına alındı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde "bir terör örgütünü desteklediği" iddiasıyla gözaltına alınan ve Balıkesir’de Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı sonrasında yakalanma emri çıkarıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayvalık’taki evinden alınarak yeniden hakim karşısına geçirilen Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.