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Tayland hükümeti protestolara karşı alınan OHAL kararını kaldırdı

Tayland hükümeti, ülkede bir haftadan fazladır düzenlenen hükümet karşıtı protestoları önlemek üzere aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararını, protestocuların baskısı sonucu kaldırdı.
Tayland hükümeti protestolara karşı alınan OHAL kararını kaldırdı

Tayland Resmi Gazetesinde yayımlanan bildiride 14 Ekim'den bu yana başkent Bangkok'ta düzenlenen kitlesel protestolara karşı 15 Ekim'de alınan ve başkent Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklayan OHAL kararının, yerel saatle 12.00'den itibaren kaldırıldığı ilan edildi.

Açıklamada, "Hükümeti bu tedbirleri almaya sürükleyen mevcut durum sakinleşmiştir. Hükümet yetkilileri ve devlet kurumları, olağan yasaları uygulamaya devam edebilir." ifadeleri kullanıldı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, dünkü ulusa sesleniş konuşmasında, hükümet karşıtı protestoların şiddete dönüşmemesi durumunda OHAL tedbirlerinin en kısa zamanda kaldırılacağını açıklamıştı.

Aynı gece Bangkok'ta yürüyüşe başlayan ve polis barikatlarını yıkarak Başbakanlık binasına yürüyen "Özgür Gençlik" adlı protestocu grup, OHAL'in kaldırılması kararının yetersiz olduğunu belirterek, Başbakan Prayut'a 3 gün içinde istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar
Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti. Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere her gün devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Başbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, protestoların sürmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurmuştu.

Hükümet, daha sonra aldığı kararlarla protestoların haberini yapan üç muhalif internet sitesine erişimi kapatmış, gösterilerin televizyonda canlı yayımlanmasını engelleme emri vermişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, cunta yanlısı hükümetin istifası, adil seçimler için anayasal reform ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi olması gibi taleplerde bulunuyor.

 

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