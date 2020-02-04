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Tayland, Singapur ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Tayland ve Singapur'da 6'şar, Güney Kore'de bir kişide daha yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirildi.
Tayland, Singapur ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Tayland Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 4 Taylandlı ve 2 Çinlide koronavirüs tespit edildiğini duyurarak, ülkede 19 olan vaka sayısının 25'e çıktığını belirtti.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini açıklayarak, vaka sayısının 24'e çıktığını duyurdu.

Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada da Tayland'ı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 42 yaşındaki bir Güney Korelide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi. Böylece Güney Kore'deki koronavirüs vakasının 16'ya yükseldiği ifade edildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Vuhan'ı ziyaret edecek

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kamboçyalı öğrencilerle buluşmak üzere yarın Vuhan kentini ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaretine ilişkin Çinli yetkilileri bilgilendirdiğini belirten Hun Sen, Vuhan'da eğitim gören Kamboçyalı öğrencilere moral vermek istediğini ifade etti.

Ölü sayısı 400'ü aştı 

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerdeki vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da 10, Japonya'da 20, Tayland'da 25, Singapur'da 24, Güney Kore'de 16, Avustralya'da 7, Almanya'da 12, ABD'de 11, Malezya ve Vietnam'da 10'ar, Fransa'da 6, BAE'de 5, Kanada'da 4, Hindistan'da 3, İtalya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Filipinler'de 2'şer, Belçika, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İsveç ve İspanya'da birer."

Kaynak: Haber Kaynağı
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