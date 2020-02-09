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Tayland'da 21 kişiyi katleden asker öldürüldü

Tayland'ın 21 kişiyi katledip 42 kişi de yaralanmasına neden olan asker, vurularak öldürüldü. Firar eden askerin 17 saatten fazla saklandığı AVM'de öldürüldüğü belirtildi.
Tayland'da 21 kişiyi katleden asker öldürüldü

Tayland'ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde silahı ile 21 kişiyi öldürüp 42 kişinin de yaralanmasına neden olan askerin, vurularak öldürüldüğü açıklandı.

17 SAAT SONRA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima'da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanmıştı.

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