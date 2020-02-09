Tayland'da 21 kişiyi katleden asker öldürüldü

Tayland'ın 21 kişiyi katledip 42 kişi de yaralanmasına neden olan asker, vurularak öldürüldü. Firar eden askerin 17 saatten fazla saklandığı AVM'de öldürüldüğü belirtildi.