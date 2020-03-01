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Tayland'da koronavirüsten ilk ölüm

Tayland'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti, ülkede şimdiye kadar 42 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.
Tayland'da koronavirüsten ilk ölüm

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Bangkok Post'un haberine göre yetkililer, Kovid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı.

İLK ÖLÜM YAŞANDI

Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra aynı zamanda Kovid-19 taşıdığı da tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

42 KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın, Kovid-19 tanısı konulmasının ardından sevk edildiği Bamrasnardura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede şimdiye kadar 42 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'acil durum' ilan etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde, 2 bin 872'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 980 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.

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