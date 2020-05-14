  • BIST 100.101
  • Altın 384,471
  • Dolar 6,9593
  • Euro 7,5235
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 23 °C
»

TBB: 18 Mayıs'ta, 15 ildeki banka şubeleri kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15 ildeki banka şubelerinin, 18 Mayıs günü kapalı olacağını açıkladı.
TBB: 18 Mayıs'ta, 15 ildeki banka şubeleri kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden, kısıtın uygulanacağı illerdeki şubeler ve bankacılık işlemleriyle ilgili yeni kararlar alındı.

TBB Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' kararına istinaden, kararda belirtilen 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Kısıtlama kapsamındaki bu 15 ilde yerleşik olan müşteriler bankacılık işlemlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilebilecektir. Edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 18 Mayıs 2020 tarihli müşterilerin ise edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi hususunda üyelere tavsiyede bulunulmuştur. Üyelerden, kararda yer alan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli edimlere ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."

HANGİ İLLERDE BANKALAR KAPALI OLACAK?

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı14 Mayıs 2020 Perşembe 11:05
  • Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye isyan etti14 Mayıs 2020 Perşembe 10:42
  • TBB: 18 Mayıs'ta, 15 ildeki banka şubeleri kapalı olacak14 Mayıs 2020 Perşembe 10:39
  • Eski futbolculara FETÖ'den verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı14 Mayıs 2020 Perşembe 10:12
  • Teröristlerin hain planı Mehmetçiğin dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde tutmadı14 Mayıs 2020 Perşembe 10:11
  • Ankara'da tepki çeken görüntü! Birlikte halay çektiler14 Mayıs 2020 Perşembe 09:57
  • Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na 27 soruşturma' haberine açıklama14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti