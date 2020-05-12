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TBB Avukatlık Kanunu tartışmalarıyla ilgili barolardan görüş istedi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca, kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda barolardan görüş istendiği bildirildi.
TBB Avukatlık Kanunu tartışmalarıyla ilgili barolardan görüş istedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca, kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda barolardan görüş istendiği bildirildi.

Başkanlıktan "Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayınlanan açıklamada, 8 Mayıs'ta Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılacağına dair haberler üzerine basın açıklaması yaptığı hatırlatıldı.

Feyzioğlu'nun söz konusu açıklamasında, "bir ilde birden çok baro kurulmasının terör örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek örgütlerinin Türkiye'de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle edebilecekleri"ni ifade ettiği aktarılan açıklamada, Feyzioğlu'nun aynı gerekçelerle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olmayacağını belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından basın açıklaması yapılmasından sonra Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak oybirliğiyle Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesi çerçevesinde aldığımız kararla, barolarımızdan kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda yetkili makamlarla yapacağımız temaslara ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımıza esas olmak üzere görüşlerini bildirmeleri istenmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Bugün 51 baronun, Türkiye Barolar Birliği gibi "çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduklarını" belirttiklerine işaret edilen açıklamada, söz konusu baroların kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınmasını istedikleri aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte değerlendirilecektir. Ancak bu barolarımızın her biriyle yaptığımız görüşmelerden çıkan açık sonuç, istisnasız her baromuzun çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına karşı olduğu yönündedir. Böyle bir kanun değişikliği teklifi somutlaştığı takdirde, yasama organında çalışmalara iştirak edilirken, tüm bu görüşlerden Türkiye Barolar Birliği olarak azami oranda yararlanacağımız ve ortak akılla hareket edeceğimiz kuşkusuzdur."

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