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TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.
TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi

TBB'den yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.

Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.

Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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