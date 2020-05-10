TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra merhametin ve fedakârlığın hayatımızdaki yegâne simgesidir.
Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da; bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır.
Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü’nü içtenlikle kutlarım.”
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