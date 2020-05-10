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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Anneler Günü mesajı

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anneler, gelecek nesilleri şekillendiren en önemli faktör olmanın yanı sıra merhametin ve fedakârlığın hayatımızdaki yegâne simgesidir.

Mutluluğumuzu da hüznümüzü de en samimi duygularla paylaşan annelere minnetimizi bir güne sığdıramayacak olsak da; bu kıymetli gün onları mutlu edebilmek için güzel bir fırsattır.

Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize sonsuz sevginin var olduğunu gösteren bütün annelerimizin Anneler Günü’nü içtenlikle kutlarım.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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