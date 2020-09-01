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TBF Başkanı Türkoğlu: Yeni sezonda basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz

Türkoğlu, yeni sezonda maçların belli kapasitede seyircili oynanabileceği bir süreç başlatmak istediklerini bildirdi.
TBF Başkanı Türkoğlu: Yeni sezonda basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda maçların belli kapasitede seyircili oynanabileceği bir süreç başlatmak istediklerini söyledi.

Başkan Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlerin maçların seyircili oynanabilmesi adına çok önemli olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, "7 Ağustos'ta Basketbola Dönüş Protokolü'nü yayımladık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mayıs'ta ligleri mevcut haliyle tescil etmiştik. ING Basketbol Süper Ligi'ni aldığımız sıkı tedbirlerle 26 Eylül'de başlatmayı planlıyoruz. İki senaryomuz var. Bu süreçte iyi çalıştık. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya bir seyahatimiz olacak. Yeni sezonun nasıl olacağını, yüzde 25-30 kapasitede seyircili oynanıp oynanmayacağını görüşeceğiz. Sağlık Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı ile yapacağımız görüşmeleri kulüplerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Kulüplerle oturup konuşacağız. Önceliğimiz sağlık olacak. Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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