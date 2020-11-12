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TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım: Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum." dedi.
TBF Milli Takımlar Direktörü Yıldırım: Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yönetici ve oyuncuları, mücadele öncesi görüşlerini paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamalarda, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Sırbistan ile çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Belgrad'da biraz da şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Evimizdeki müsabakayı kazanarak yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz. Her anlamda çok başarılı ve sağlıklı bir organizasyon olacağına, Sırbistan maçını kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "Deplasmanda üç sayıyla kaybettiğimiz maçın rövanşını alıp, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etmek arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldızoğlu: "Kazanmamız gerekiyor"
Bir jenerasyon değişiminden geçtiklerini aktaran A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Bu mücadelede Covid-19 nedeniyle üç oyuncumuzu da kullanamayacağız. Dolayısıyla ilk maçtan daha farklı bir mücadele bizleri bekliyor. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Maç günü tüm eforumuzu ortaya koyarak ilk maça nazaran daha iyi oynayacağımızı tahmin ediyorum. Gruptaki şansımızı devam ettirmemiz için kazanmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Işıl Alben, Sırbistan'ın güçlü bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Takım olarak bir avantaj yakalamak istiyoruz. Sırbistan müsabakasına mutlaka kazanmak için çıkacağız." açıklamasında bulundu.

Milli oyuncu Tilbe Şenyürek ise geride bıraktıkları iki eleme maçında da sahada çok iyi mücadele sergilediklerini aktararak, "Sırbistan basketbolda ekol haline gelmiş bir takım. Karşımızda çok zorlu bir rakibin olacağının farkındayız. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Daha önce de çok defa karşı karşıya geldiğimiz ve tanıdığımız bir ekiple oynayacağız. Tüm enerjimizi ve hırsımızı sahaya yansıtıp, galibiyetle ayrılan taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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