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TBF'den sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 1992-1994 yıllarında açılan bir soruşturmayla ilgili sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin araştırma başlatılacağını duyurdu.
TBF'den sosyal medyadaki insan kaçakçılığı iddialarıyla ilgili açıklama

TBF'den yapılan açıklamada, sosyal medyada 1992-1994 yıllarında federasyonda çalışan bir kişiyle ilgili insan kaçakçılığı suçundan soruşturma başlatıldığı, söz konusu kişinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberlerinin yer aldığı hatırlatılarak, iddialara ilişkin inceleme başlatılacağı belirtildi.

Federasyonun adının böyle bir olayla anılmasının üzücü olduğu ifade edilirken, ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarının da göreve davet edildiği kaydedildi.

Öte yandan, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, son iki gündür çıkan haberler ışığında yaşanan olayın tüm detaylarını araştırdıklarını aktararak, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan kadın ve erkek milli takımlarımızın başarılarını kutlamak isterken, son derece vahim, üstelik belgeye dayalı bu iddiayı yok saymak mümkün değildir. Federasyonumuz, bu tarz konulara hassasiyetle yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

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