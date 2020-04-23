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TBMM 100 yaşında

TBMM 100 yaşında
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti
Daha sonra, Meclis Başkanı Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Şentop, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

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