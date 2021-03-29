  • BIST 1.395
  • Altın 453,376
  • Dolar 8,1585
  • Euro 9,6053
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder

TBMM Başkanı Şentop, "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Endüstri 5.0'ın konuşulduğu dünyada, teknoloji, ekonomi için hayati önem taşıyor. Geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak özellikle gençlerimizi bu alanlara yönlendirmeli, daha fazla teşvik etmeli, onlar için daha fazla zemin oluşturmalıyız." dedi.

TBMM Başkanı Şentop "Dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli bütün teknolojilerin menşeinde var olan 'yazılım ve kodlama' erbabına yakın gelecekte daha çok ihtiyacımız olacağının farkındayız. Bugün ortaokul seviyesinde kodlama öğrenen çocuklarımızın varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Gençlerimizin bu alanlarda öncü çalışmalar yapacaklarına dair güvenim sonsuz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder." şeklinde ifade etti.

Şentop, "Vatanımızın teminatı, kara ve denizlerdeki egemenlik haklarımızın teminatı, kelimeler, cümleler değil, bizzat devletimizin kudreti, ordumuzun gücü ve milletimizin istiklal sevdası ve kararlılığıdır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Uluslararası anlaşmaların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi24 Mart 2021 Çarşamba 16:17
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz24 Mart 2021 Çarşamba 13:36
  • Erdoğan: Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız24 Mart 2021 Çarşamba 13:05
  • AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda geçekleştirildi24 Mart 2021 Çarşamba 10:19
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bu günler elbette geçecek23 Mart 2021 Salı 11:31
  • TBMM Başkanı Şentop terörizmle mücadele konferansına ev sahipliği yapacak23 Mart 2021 Salı 11:30
  • Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız23 Mart 2021 Salı 11:30
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladı22 Mart 2021 Pazartesi 11:52
  • TBMM Başkanı Şentop: Salgın sonrası online eğitim ve hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecek22 Mart 2021 Pazartesi 10:41
  • HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı21 Mart 2021 Pazar 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti