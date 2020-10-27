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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. Türkiye, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecek." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hatay İskenderun'da teşebbüs edilen hain saldırı kahraman polisimizin dikkatiyle bertaraf edildi. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin, teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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