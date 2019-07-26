TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 27. Yasama yılı 2. Dönemi değerlendirmek üzere gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri ve muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, Meclis çalışmalarını değerlendirerek Meclis’te bir konuyla ilgili çok sayıda soru önergesinin verilebildiğini ifade etti. Şentop, araştırma önergesi kabul edildiğinde konuyla ilgili önergelerin hepsinin kabul edildiğini söyledi.

ŞENTOP'TAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Meclis Başkanı Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin sorulan soruya, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde düzenleme iddiaları için konuşan Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde 42 kanun çıkartıldığını aktaran Şentop, “13 tanesi uluslararası anlaşma, bir KHK var. Parlamentonun 26 döneminde öneri sayısı 124 kanun tasarısı, 527 kanun teklifi gelmiş, toplam 651. Parlamenter sistemin son yılı 41 kanun tasarısı, 559 kanun teklifi olmak üzere 650 kanun önerisi gelmiş. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, milletvekilleri tarafından bin 354 kanun teklifi verilmiş, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütçe ve kesin hesap olmak üzere 2 tane verilmiş, toplam bir 356 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuş” şeklinde konuştu