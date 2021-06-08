  • BIST 1.448
  • Altın 523,935
  • Dolar 8,6060
  • Euro 10,4817
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 14 °C
»

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara yakın gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamı ilerleyen dönemlerde 10 milyar dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız. Ukrayna ile ilişkilerimizin en önemli boyutu turizmdir. Salgının getirdiği tüm şartlara rağmen 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Ukraynalı misafiri ülkemizde ağırladık. Türkiye olarak, Kırım dâhil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

Şentop, Kırım meselesinin Türkiye için önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva da, "AKPM ve Ukrayna Türkiye dostluk grubu kapsamındaki ilişkileriniz şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladı. Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk delegasyonu destekleriyle Kırım Tatarları'nın halklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması yasa tasarısı sunuldu" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz08 Haziran 2021 Salı 15:11
  • Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu08 Haziran 2021 Salı 14:41
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Thodex soruşturmasına ilişkin açıklama08 Haziran 2021 Salı 14:35
  • Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği başladı08 Haziran 2021 Salı 14:18
  • Hrant Dink cinayeti davasında firari sanıkların kaçak sayılması talep edildi08 Haziran 2021 Salı 13:40
  • ILO ve EBRD, kadın istihdamını artırmak için rapor hazırladı08 Haziran 2021 Salı 13:39
  • 'Bütün anneler bize destek versin, çocukları dağdan indirelim'08 Haziran 2021 Salı 13:38
  • MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi08 Haziran 2021 Salı 13:18
  • Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı08 Haziran 2021 Salı 12:41
  • Ak Parti'den erken seçim açıklaması08 Haziran 2021 Salı 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti