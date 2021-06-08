TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, kovid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen, ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara yakın gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamı ilerleyen dönemlerde 10 milyar dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız. Ukrayna ile ilişkilerimizin en önemli boyutu turizmdir. Salgının getirdiği tüm şartlara rağmen 2020 yılında yaklaşık 1 milyon Ukraynalı misafiri ülkemizde ağırladık. Türkiye olarak, Kırım dâhil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası platformlarda ifade etmeye devam ediyoruz" dedi.

Şentop, Kırım meselesinin Türkiye için önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kırım Tatarlarının yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva da, "AKPM ve Ukrayna Türkiye dostluk grubu kapsamındaki ilişkileriniz şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladı. Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk delegasyonu destekleriyle Kırım Tatarları'nın halklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması yasa tasarısı sunuldu" diye konuştu.