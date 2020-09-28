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TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.
TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan, Türkiye için gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır. Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Doğu Akdeniz açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, "(Doğu Akdeniz) Türkiye, kendi haklarını aradığı kadar bu alanda ve sahada adil bir paylaşımın, hakça bir dağılımın olmazsa olmaz bir barış zemininde gerçekleşmesi için vardır." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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