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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan cephe hattında sivillere yönelik saldırısına ilişkin, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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