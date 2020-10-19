TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan savaş suçu işliyor

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivillere saldırarak savaş suçu işlediğini belirterek, "Bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın beslediği terör yapılanlarının Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine sürekli saldırıda bulunduğunu belirten Şentop, Azerbaycan ordusunun bunun üzerine vatan topraklarını kurtarmak için harekat başlattığını kaydetti.

Azerbaycan'ın bununla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki "meşru müdafaa" hakkının gereğini yerine getirdiğini vurgulayan Şentop, Azerbaycan ordusunun operasyonlarında uluslararası hukuka uygun davranarak sadece askeri hedeflerle mücadele ettiğini belirtti.

Ermenistan güçlerinin ise sivilleri bombaladığını hatırlatan Şentop, "Azerbaycan ise uluslararası hukuka ve savaş ahlakına uygun bir şekilde hareket ediyor. Ermenistan bunu yapmıyor. Savaş hukukuna riayet etmeyen, sivilleri hedef alıp bombalayan bir devletten ateşkese riayet etmesini beklemek de abestir. " ifadesini kullandı.

"Ermenistan'ın UCM'de yargılanması mümkün olabilir"

Şentop, Ermenistan'ın Gence'ye ve diğer illere füzelerle saldırmasını şöyle değerlendirdi:

"Bu, Cenevre sözleşmesine göre bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmamakla beraber Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaş suçlarıyla ilgili kuracağı bir mahkemede ve UCM'de yargılanması mümkün olabilir Roma statüsüne göre. Ama bu savaş suçunu bütün dünyanın görmesi lazım. Görüyor fakat dile getirmesi ve tavrını net olarak ortaya koyması gerekir. Başta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanı ülkeler sivillere yapılan saldırıları kınamalıdır. Sessiz kalanlar yapılan suça ortak olurlar."

"Azerbaycan, tarih ve uluslararası hukuk açısından haklı"

Şentop, daha sonra Azerbaycan temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ın mukaddes bir mücadele yürüttüğünü belirten Şentop, Dağlık Karabağ başta olmak üzere işgal altındaki toprakların kurtarılması için yürütülen mücadeleyi sadece Türk devletinin değil 83 milyon Türk halkının desteklediğini vurguladı.

Şentop, Türk halkının Azerbaycan ordusunun muvaffakiyeti için dua ettiğini dile getirerek Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin dünyada benzeri olmayan ilişkiler olduğunu kaydetti.

"Tek millet iki devlet" sözlerinin kuru slogandan ibaret olmadığını, bu sözlerin tezahürlerinin bu gün ve geçmişte her alanda görüldüğüne vurgu yapan Şentop, şunları söyledi:

"Dostluğumuz ebediyete kadar sürecektir. Sadece dost olduğumuz için değil, Azerbaycan haklı olduğu için yanındayız. Dağlık Karabağ, hiçbir zaman Azerbaycan'dan ayrı bir yer olmamıştır. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hem tarih hem de uluslararası hukuk açısından da haklıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgalin kayıtsız şartsız sonlandırılması yönünde kararları var. Uluslararası kuruluşların tüm kararlarında Ermenistan'ın işgalci olduğu bildiriliyor."

Şentop, Gence'ye yapılan saldırının savaş suçu olduğuna dikkat çekerek savaş suçlarını işleyenlerin, sivillere saldırı emri verenlerin yargılanacağını, onların yaptıklarına göz yumanların da suç ortakları olduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Şentop, "AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, Ermenistan'a silah bağışı yapıyor. Fakat bu ülkelerin üstlendiği sorumluluk, sorunu adil şekilde çözmek. 30 senedir çözülmemesinin sebebi budur. Çünkü çözmek istemiyorlar." diye konuştu.