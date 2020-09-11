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TBMM Başkanı Şentop: Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir." dedi.
TBMM Başkanı Şentop: Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın esas rahatsızlığı, Türkiye'nin dünyada, bölgede ve özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir. Bunu da Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor." dedi.

Şentop, "Bir NATO müttefiki olarak Fransa'nın bu ikiyüzlülükten vazgeçmesini, uluslararası hukuka, deniz hukukuna uygun hareket etmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Şentop, "(Fransa'ya) Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın." açıklamasında bulundu.

Şentop, "AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararlar Türkiye açısından çok fazla bir ehemmiyet ifade etmiyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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