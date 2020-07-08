  • BIST 119.339
  • Altın 395,888
  • Dolar 6,8553
  • Euro 7,7274
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

TBMM'nin 27'nci Dönem ikinci devresi için yeniden Meclis Başkanı seçilen Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.
TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah namazı vakti Ankara Valisi Vasip Şahin, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve bazı milletvekilleri ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

Şentop, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını sosyal mesafe kuralına uyarak cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti. 

sentop2.jpeg

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Mustafa Şentop, TBMM başkanlık seçimi ile birlikte Başkanlık Divanının da belirlendiğini anımsattı.

"Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin"
Şentop, "Meclisimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlı hizmetler yapmayı Cenabıhak nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa suçtan kurtulma telaşıyla söz üretiyor03 Temmuz 2020 Cuma 13:31
  • CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım02 Temmuz 2020 Perşembe 15:55
  • HDP'li Katırcıoğlu Meclis Başkanı adayı oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 15:54
  • AK Parti Grup Başkanvekili Turan: AK Parti Grubu tüm kararlığıyla teklifinin arkasında02 Temmuz 2020 Perşembe 13:17
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır02 Temmuz 2020 Perşembe 13:16
  • AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den barolara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama02 Temmuz 2020 Perşembe 13:15
  • Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34
  • Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin ilk 19 maddesi komisyonda kabul edildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
  • AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
  • AK Parti Grubunda seçim yapıldı30 Haziran 2020 Salı 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti