TBMM Başkanı Şentop: Hafızlığını tamamlayan 133 çocuğumuzu tebrik ediyorum

Oğlu hafızlık icazeti alan Şentop, "Bu proje konusundaki fikir Cumhurbaşkanımızındır. Kendisine bir veli olarak da teşekkür ediyorum. Bunu uygulayan Milli Eğitim Bakanlarımıza, hocalarımıza ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'nden sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop hafızlık icazeti alan oğlu Ömer Asım ile birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmam Hatip okullarında uygulanan "Hafız yetiştirme Projesi"nin başarılarına değinen Şentop, proje sayesinde öğrencilerin bir yandan okullarına devam ederken diğer taraftan hafızlık eğitimi aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi. Benim oğlum da bu okulda sekizinci sınıfta. Liselere giriş sınavına hazırlanıyor. Beşinci sınıfta başladı hafızlık için, yaklaşık 20 ay gibi bir zaman içinde hafızlığını da tamamladı. Herhangi bir sene kaybı da olmuyor burada. İkisi beraber yürütülüyor. Bu çok iyi bir proje çünkü hafızlık konusunda okulda ara verme söz konusu olduğu zaman okul başarısını önemseyen aileler, çocuklar pek rağbet etmiyorlar. Okula ara verip de hafızlığı başka bir yerde, dışarıda Kur'an kursunda tamamlamak gibi. Bu, başarılı öğrencileri de hafızlık için buraya çekebilecek bir proje. Bu beşinci yılı ve sanıyorum 133 hafız verdi. Türkiye'nin başka yerlerinde de bu tür proje okullar oldu."

Törende oğlu ile birlikte icazet alan 133 öğrenciden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu olduğunu aktaran Şentop, "Tabii hafızlık bizim tarihimizde, medeniyetimizde çok önemli bir husus. Cumhurbaşkanımızın da torunu, Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan hafızlığını tamamladı. Hafızlığını tamamlayan 133 çocuğumuzu tebrik ediyorum. Bunlardan biri de benim oğlum Ömer Asım" dedi.

Şentop, Osmanlı döneminden bu yana hafız yetiştirmenin önemli olduğunu belirterek, "1650 yılında Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde İstanbul'da 9 bin hafız olduğunu, bunların 3 bininin de kadın hafız olduğunu söylüyor. O yıllar itibarıyla da İstanbul'un nüfusu 400 bin civarında. Yani yüzde 2,25 gibi bir orana tekabül ediyor. Oldukça yüksek bir oran." ifadelerini kullandı.

İmam Hatip okullarında hafız yetiştirme projesi fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bizim bütün dini metinlerimizde de milletimizin sosyal, kültürel hayatında da hafızlık çok itibarlı bir meziyettir, özelliktir. Bu proje konusundaki fikir Cumhurbaşkanımızındır. Kendisine bir veli olarak da teşekkür ediyorum. Bunu uygulayan Milli Eğitim Bakanlarımıza, hocalarımıza ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye bu konuda bütün İslam ülkeleri arasında da en fazla ehemmiyet veren ülkedir."