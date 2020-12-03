  • BIST 1.333
  • Altın 462,533
  • Dolar 7,8049
  • Euro 9,4701
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

TBMM Başkanı Şentop, kalp krizi sonucu ölen yakın korumasının cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın koruma polisi Hasan Anayurdu'nun (46) Çankırı’nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyündeki cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, kalp krizi sonucu ölen yakın korumasının cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yakın koruma polisi Hasan Anayurdu, dün Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Polis memuru Hasan Anayurdu için memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, hayatını kaybeden polis memuru Hasan Anayurdu'nun annesi Şerife, kardeşleri Satı, Beyhan ve Murat Anayurdu katıldı. Köy camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Anayurdu, son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Başkanı Şentop, Anayurdu'nun ailesine başsağlığı diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix İstanbul'da ofis açacak03 Aralık 2020 Perşembe 15:01
  • Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı03 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:29
  • Edirne'nin 'tanıtım ve turizm elçisi'nin tercihi sığınmacı hareketliliği fotoğrafı oldu03 Aralık 2020 Perşembe 14:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye yönelik her saldırıyı, varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz03 Aralık 2020 Perşembe 14:20
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası03 Aralık 2020 Perşembe 14:19
  • Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nın bilançosunu açıkladı: 2 bin 783 şehit03 Aralık 2020 Perşembe 14:08
  • İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç Bakanı kasıtlı ve yanlış bilgilerle suçlarını örtmeye çalışıyor03 Aralık 2020 Perşembe 14:05
  • Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak03 Aralık 2020 Perşembe 13:58
  • Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı03 Aralık 2020 Perşembe 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti