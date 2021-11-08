  • BIST 1.596,330
  • Altın 565,81
  • Dolar 9,6832
  • Euro 11,1934
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde can Azerbaycan 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koymuştur." dedi.
TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı.

Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'ya, 8 Kasım Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ederim. Vatan muharebesi sonucunda 'iki devlet tek millet' şiarıyla ilişkilerimizi yürüttüğümüz Azerbaycan'ın haklı zaferinin coşkusunu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dirayetli liderliğinde Azerbaycan'ın 44 günde tarih yazarak, 30 yıl süren işgale noktayı koyduğunu kaydeden Şentop, "Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ile taçlandırmıştır." görüşünü paylaştı.

Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla andığını belirten Şentop, "Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Azerbaycan Milli Meclisi'nin kıymetli üyelerine muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır08 Kasım 2021 Pazartesi 10:15
  • Karabağ zaferinin 1. yılında, Şuşa'da şükür namazı kılındı08 Kasım 2021 Pazartesi 10:11
  • Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak08 Kasım 2021 Pazartesi 10:07
  • Sağlık Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak08 Kasım 2021 Pazartesi 10:02
  • MSB Bakanı Akar Zafer Günü kutlamalarına katıldı08 Kasım 2021 Pazartesi 09:58
  • İYİ Partili Türkkan Grup Başkanvekilliğinden istifa etti08 Kasım 2021 Pazartesi 09:46
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına 'güven' mesajı07 Kasım 2021 Pazar 15:55
  • Hakkarili şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki yürüyüşü07 Kasım 2021 Pazar 15:12
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu yaraladı07 Kasım 2021 Pazar 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti