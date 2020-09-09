  • BIST 1.098
  • Altın 467,265
  • Dolar 7,4761
  • Euro 8,8335
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz

TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili, "Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz." dedi.
TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili,  "Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye bunu yapabilecek kudrettedir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor.

Şentop konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak hukuken haklı olduğumuzu bildiğimiz için her zaman diplomasi yoluyla da müzakereler yoluyla da her konuyu görüşmeye, tartışmaya hazırız ama bu yolla değil de başka türlü Türkiye'ye kendilerince ders vermeye kalkanlara da derslerini verip göndermeye Türkiye'nin muktedir olduğunu ifade etmek isterim."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı08 Eylül 2020 Salı 13:32
  • CHP 97 yaşında08 Eylül 2020 Salı 13:31
  • Muharrem İnce Sivas'a hareketi öncesi İstanbul Havalimanı'nda konuştu04 Eylül 2020 Cuma 09:18
  • Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu taburcu edildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:56
  • Bahçeli’nin danışmanından Nihat Doğan’a tepki: Sanatçı geçinen zırtapoz25 Ağustos 2020 Salı 14:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor23 Ağustos 2020 Pazar 15:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi açıkladı: 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi21 Ağustos 2020 Cuma 15:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak?21 Ağustos 2020 Cuma 14:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklıyor: Petrol mü doğalgaz mı?21 Ağustos 2020 Cuma 13:51
  • Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı, en büyük hakem Allah'tır20 Ağustos 2020 Perşembe 19:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti