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TBMM Başkanı Şentop: Salgın sonrası online eğitim ve hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecek

TBMM Başkanı Şentop "Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir." dedi.
TBMM Başkanı Şentop: Salgın sonrası online eğitim ve hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Maarif Vakfı 1. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız." dedi.

TBMM Başkanı Şentop "İnsana yapılan yatırım, bütün ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor." diye konuştu.

Şentop "Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Yeni nesillerde derin ve köklü ihya faaliyetinin, ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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