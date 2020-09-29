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TBMM Başkanı Şentop: Taammüden adam öldürme ve cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop: Taammüden adam öldürme ve cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim." dedi.

Türkiye'nin, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdiğini hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum."

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