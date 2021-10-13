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TBMM Başkanı Şentop, Tacikistanlı mevkidaşını Meclis'te ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı.
TBMM Başkanı Şentop, Tacikistanlı mevkidaşını Meclis'te ağırladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ve beraberindeki heyeti Meclis'te ağırladı. İlk olarak konuğuyla makamında başbaşa görüşen Şentop, Zokirzoda ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Şentop ve Zokirzoda görüşmelerin ardından 'TBMM ile Tacikistan Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Temsilciler Meclisi Arasında Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Protokol'e imza atı.

Şentop, konuklarıyla beraber 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören yerleri ziyaret ederek, bilgi verdi. Şentop, Zokirzoda ve beraberindeki heyet ile birlikte TBMM Genel Kurul Salonu'na giderek, kordiplomat locasından bir süre çalışmaları izledi.

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