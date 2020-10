TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu.

Trakya'nın alanında tek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın (ÇEF) 4'üncüsü, bu yıl pandemi nedeniyle çevrim içi olarak düzenleniyor. Kurulan sanal stantların 3 gün boyunca 24 saat ziyaret edilebileceği fuarın açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da telekonferans yöntemiyle katıldı.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Covid-19 salgını nedeniyle toplantıları sanal ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnanıyoruz ki fuarımız üç gün boyunca 24 saat bölgemizde KOBİ'lerimizin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmalarına önemli katkı sağlayacaktır. Yine inanıyoruz ki, büyük ölçekli firmalarımız için de bölgemizdeki yan sanayi sektörlerini tanımaları bakımından verimli bir ortam oluşacaktır. Yıllardır her fırsatta teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğine vurgu yapan, böylece ülkemizin yerel kalkınması konusunda da bizlere öncülük eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na da bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bağlamda fuarımıza online platformda demir çelikten makineye, mekanikten inşaat ve yapı malzemelerine, sağlıktan tekstile, otomotivden plastik ve kimyaya, yazılımdan gıdaya kadar hemen her sektörden çok sayıda firmamız katılım sağlamış, stant açmış bulunmaktadır" dedi.



‘DİJİTAL İLETİŞİM ZAMAN VE MEKAN MEFHUMUNU ORTADAN KALDIRDI’



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuarın açılışına telekonferans ile katılarak, bir konuşma yaptı. Çerkezköy'ün son yıllarda ekonomisi hızla gelişen ve buna bağlı olarak nüfusu da hızla artan bir ilçe olarak bölge ve Türkiye ekonomisindeki öneminin iyice arttığını söyleyen Şentop, "Bölgesel refahın artmasına büyük katkı sağlayan ilçe olarak ön plana çıkmasında, bölgedeki KOBİ'lerin önemi ve katkısı yadsınamaz. Açılışını yaptığımız fuar, Çerkezköy'ün konumunu daha da geliştirmek ve güçlendirmek, uluslararası alanda da ön plana çıkmasını sağlamak ve elbette fuarların ruhuna uyarak alıcı ve satıcıyı bir araya getirmek için devletimiz ve yenilikçilerimiz arasındaki iş birliğinin bir eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mart ayında sanayi ve üretim sektöründe de etkisini hissettiren Covid-19 virüsü ile salgının ortaya çıkması, akabinde alınan tedbirler sebebi ile fuarın bu yıl online ve interaktif şekilde yapılması sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Zira 'her şerde bir hayır vardır' düsturu ve kabullenişi her tarih boyunca hep hayırlı kapılar açmıştır. Online fuar ilk tecrübe olarak dezavantaj olarak görülse de kazandıracağı tecrübe açısından avantaj getirecektir. Dijital iletişim zaman ve mekan mefhumu ortadan kaldırdı. Bir defa uzaktan erişim imkanı sağlayacak ürünleri incelemek ve daha yakından görmek mümkün hale gelecektir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde milyonlarca kişi katılabilecektir. İletişimi ve etkileşimi son derece kolaylaştırmaktadır, üstelik ticarette de bir ağırlık kazandı son zamanlarda" dedi.



'TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK SALGINDAN EN AZ ETKİLENEN 3'ÜNCÜ ÜLKE’



TÜSİAD'ın bu yıl açıkladığı rapora göre, Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 39 artarak 83 milyar 100 milyon lira seviyesine ulaştığını söyleyen Şentop, "Koronavirüs salgını sebebi ile bu yıl bu rakamın daha da arttığını tahmin ediyoruz. Gelecek yıllarda özellikle düzenleyicilerin, katılımcıların bu hususta daha büyük tecrübeye sahip olacaklarını ve edinecekleri tecrübe ışığında kendilerine yeni bir pencere açacaklarını düşünüyorum. Zira geleceğin ekonomisinde e-ticaretin ve teknolojinin ağırlığı su götürmez bir gerçektir. KOBİ'lerimizin e-ticaret ve teknolojiye yatırım yapması teşvik edilmeli ve bu konuda yatırım teşvikleri verilmelidir. Bu konuda her zaman destekçiniz olacağım. Bu virüsün tezahür etmesinin hem Türkiye'nin jeopolitik konumuna hem de ekonomik kurumlarda duyulan ihtiyacı artırdığı açıkça göstermektedir. Birçok uluslararası şirket, ucuz iş gücü sebebi ile tercih edilen Asya ülkeleri yerine yeni üretim ve ticaret merkezi olarak Türkiye'nin tercih ediliyor olması bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, bizim Türk ticaret kanunumuzda acillerin basiretli hareket etme mesuliyeti vardır. Geçenlerde pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen olan 3’üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" diye konuştu.



'SANAYİCİLERİMİZ BU SÜREÇTE PES ETMEDİ'



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin yılın ilk çeyreği itibari ile yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydettiğini belirterek, şunları söyledi:



"ABD'nin yüzde 5, İngiltere'nin yüzde 10, İspanya'nın yüzde 12 gibi oranların yer aldığı listeden 3’üncü sırada ekonomik başarısı adı, sanı bilinen ülkeler arasında yer almaktadır. Rekabet ve rekabet edilebilirlik serbest piyasa ekonomisinin en önemli kavramlarıdır. Ancak etkin bir pazarlama stratejisi olmadan ürettiğiniz kalitenin ve ucuz ürünlerin teknolojiye ve tüketiciye ulaştırmanız mümkün değildir. Türk şirketlerinin ürettiği kalite ve fiyat parametreleri ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. Türk sanayi bu konuda rüştünü çoktan ispat etmiştir. Ancak üretilen ürünlerin pazarlanması ve marka oluşturma becerimizde kat etmemiz gereken mesafeler var. Bugünden sonra daha güzel işler yapacağınıza inanıyorum. 2020 zor bir yıl oldu, koronavirüs tüm dünyayı tehdit etti fakat bu durum Türkiye için tersine döndü. KOBİ'lerimiz, sanayicilerimiz bu süreçte pes etmedi ve çalıştılar. Açtığımız online fuarda bu pes etmeyişin göstergesidir. Alıcı ile satıcıyı bir araya getirecek bu yılki fuar önümüzdeki yıllara tecrübe olacaktır."



'DERTLERİNİZE TERCÜMAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Fuarın açılışına online bağlanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sıkıntı süreçte oda ve borsalar olarak sahada bulunduklarını belirterek, "Çalışmalarımızı sürdürdük. Sağ olsun oda ve borsa başkanlarımız üyelerimizle bu süreçte devamlı istişare halinde oldular. Onların sıkıntı ve taleplerini bizlere aktardılar. Sizlerin Türkiye Odalar Birliği yönetimindeki sesiniz ve temsilcinin Tekirdağ TSO Başkanımız Cengiz Günay ile birlikte tüm bunları başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Hükümetimiz de bunların büyük bir çoğunluğunu hayata geçirdi. Sağlanan kredi garanti fonu destekleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, üzerimizdeki çeşitli mali yüklerin indirilmesi ile reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladılar. Bundan sonra da oda ve borsa başkanları ile birlikte sizlerin sesini duyurmaya, dertlerinize tercüman olmaya devam edeceğiz" dedi.



Ülkenin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy'ün bu küresel salgın musibetine rağmen azim ve kararlılıkla çalıştığını ve ürettiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Çerkezköy, bu küresel salgın musibetine rağmen azim ve kararlılıkla çalışıyor, üretiyor. İşte burada en güzel ürünleri, üretimleri ortaya koyarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar ortaya koydukları katma değerli ürünlerle Çerkezköy'ün ismini markalaştıran, şehrimizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan tüm üreticilerimize, sanayicilerimize, girişimci kardeşlerime, çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.