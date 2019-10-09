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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben bunun ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler" dedi.  
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, kulisleri ziyaret edip milletvekilleri ile sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Sözlerinin tamamına bakıldığında ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her Tweet'te daha farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye'yi bir nevi tehdit eden bir ifade yaklaşım vardı. Ben bunun ABD'nin iç politikası ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler.  En azından Suriye'deki Fırat'ın Doğusu ile ilgili gelişmeleri şöyle biraz geriye dönüp bakarsak, Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu tür sözlerin,  ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit etmeyeceğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Şentop, Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile süresi bir yıl uzatılan tezkerelere ilişkin, "Hayırlı olsun. Aslında daha önce de bu tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Süresi uzatıldı. Bunu önemli kılan, biraz gündemle kesişmesi oldu. Bunun uzatılması ve büyük bir çoğunlukla tezkerenin geçmiş olması bir parti hariç, Türkiye'nin temel konularda ittifak etmesi önemli” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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