TBMM Başkanı Şentop’a anlamlı ziyaret

Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret etti.

Mehmet Âkif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u makamında ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarette, TYB Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan TBMM Başkanı Şentop’a, 2021 yılının İstiklâl Marşı yılı olarak kutlanması için gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ ORTAK PAYDAMIZ”

Başkan Arıcan “Birliğimiz 1978 yılında; kurucu ve Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve arkadaşları tarafından kuruldu. Aradan geçen bu 42 yılda; Türkiye’nin milli ve manevi değerlerini, kültürünü, sanatını, edebiyatını ortak payda olarak kabul ediyoruz ve bu değerlerimizi korumak, geliştirmek ve yarınlara taşımak için; yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak önemli faaliyetleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

PANEL, KONFERANS, BİLGİ ŞÖLENİ VE YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

“İstiklâl Marşı Yılı” içinde gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında da bilgi veren Başkan Arıcan, “İstiklâl Marşı'nın yazılma sebebi, süreci, anlam ve öneminin hatırlanması amacıyla yıl sonuna kadar; üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ülkemizde ve yurt dışı temsilciliklerimizde paneller, konferanslar, bilgi şölenleri, gençler için yarışmalar vb. etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

DOĞAN; “İTTİFAK DEVAM EDİYOR”

D. Mehmet Doğan da “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yüz yıl önce Mehmed Âkif’in yazdığı İstiklâl Marşı’nı kabul ederek, bayraktan sonra güçlü bir aidiyet unsurumuz olan milli mutabakat metnini milletimize armağan ettiğini” belirttikten sonra, yüz yıl içinde Türkiye’nin büyük bir değişim geçirdiğini, buna rağmen milletimizin İstiklâl Marşı üzerindeki ittifakının devam ettiğini söyledi. Son olarak TBMM’nin 2021’in İstiklâl Marşı yılı olması konusunda bütün partilerin iştirakiyle verdiği kararla bu ittifakı sürdürmesinden büyük bir memnuniyet duyulduğunu belirtti.

12 MART’TA BAŞLAYACAK 5 GÜN SÜRECEK

Konuşmasında 12 Mart'ta gerçekleştirecekleri bilgi şöleni ile ilgili de bilgi veren Doğan, “Türkiye Yazarlar Birliği, Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile müştereken "100. yılında İstiklâl Marşı Büyük Bilgi Şöleni" düzenleyeceğiz. Bilgi şöleni İstiklâl Marşı'nın kabul edildiği gün olan 12 Mart'ta başlayacak ve 5 gün sürecek. Şölende kırktan fazla ilim, sanat ve fikir adamı bildiri sunacak. Sunulacak bu bildiriler daha sonra kitap olarak da yayınlanacak” dedi.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İstiklâl Marşı’nın gelecekte te milletimizin milli mutabakat metni olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye Yazarlar Birliği’ni ve faaliyetlerini takip ettiğini belirten Başkan Şentop, Mehmet Âkif Ersoy’un hatırlanması, eserlerinin tanıtılması için gayret gösteren TYB’ne takdirlerini ifade etti.

ŞENTOP; “BİLGİ ŞÖLENİNİN AÇILIŞINI TBMM’DE YAPALIM”

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılında Meclis'in tam bir ittifakla, 2021'in "İstiklâl Marşı yılı" olması için imzaya açtığı teklifi kabul ettiğini hatırlatan Şentop, “2021'de İstiklâl Marşı'mızın anlamını, ruhunu, şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un eserlerini, yaptıklarını daha fazla anlatma bakımından bize imkân sunacak. Kamu yararına faaliyette bulunan TYB’nin yıl içinde gerçekleştireceği faaliyetlere zaman buldukça ve salgının durumuna göre katılmak istiyorum. İstiklâl Marşı milletimizin ortak değeri. TYB’nin 12 Mart’ta gerçekleştireceği bilgi şöleninin açılışını TBMM de yapalım” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA