  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

TBMM Başkanı Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut’u, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın alması nedeniyle tebrik etti.
TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim’i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Şentop, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’u telefonla aradı.

Şentop, görüşmede Türkiye adına memnuniyet duyduğunu belirterek, "Özellikle salgın döneminde Türkiye’nin sağlık alanında faaliyetlerinin kapsamını ve hamle kabiliyetini göstermesi bakımından çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi20 Eylül 2020 Pazar 13:18
  • 1 haftadır aranıyorlardı... Acı haber geldi20 Eylül 2020 Pazar 13:18
  • Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor20 Eylül 2020 Pazar 13:16
  • Bakanlıktan koruyucu ailelere 'Ergen Rehberi'20 Eylül 2020 Pazar 13:10
  • Başkan Böcek’in sağlık durumu düzeliyor20 Eylül 2020 Pazar 13:08
  • RTÜK'ten hakaret ve tehdit içerikli bildirimler hakkında açıklama20 Eylül 2020 Pazar 13:03
  • İHH Genel Başkanı Yıldırım: İHH, dünyaya 25 yıldır insani yardım taşıyor20 Eylül 2020 Pazar 12:53
  • Kullanıcı sayısı 50 milyonu geçen e-Devlet'te yeni hizmet hazırlığı20 Eylül 2020 Pazar 11:38
  • Liverpool Belediye Başkanı Rothery'den Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü20 Eylül 2020 Pazar 11:29
  • Bakan Pekcan: Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandı20 Eylül 2020 Pazar 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti