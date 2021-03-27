TBMM Başkanı Şentop'tan Balkan Şehitleri Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Edirne Müdafii büyük komutan Şükrü Paşa’yı ve bütün şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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