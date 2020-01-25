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TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen bütün illerdeki vatandaşlara ve Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki deprem dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mustafa Şentop, mesajında, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." ifadelerini kullandı.

Foto galeri için  tıklayınYıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Video galeri için tıklayınİki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

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