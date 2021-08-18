  • BIST 1.451,700
  • Altın 487,02
  • Dolar 8,4850
  • Euro 9,9200
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Ermeni Terörizmi' kitabına ön yazı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın 'Ermeni Terörizmi' adıyla 3 cilt olarak kaleme aldığı kitabın ön yazısını yazdı.
TBMM Başkanı Şentop'tan, 'Ermeni Terörizmi' kitabına ön yazı

Ermeni Terörizmi kitabının ön yazısını kaleme alan Mustafa Şentop, Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan etnik unsurlardan biri olan Ermenilerin, 19'uncu yüzyılın ortalarından itibaren büyük devletin mirasını paylaşmaya çalışan bazı Batılı ülkelerin siyasi ve ekonomik desteğini arkalarına alarak ayaklandıklarını belirterek, "Ermeniler, bazı din adamlarının da desteğini alarak 1887'de İsviçre'de Hınçak Komitesini kurmuşlardır. Bir süre sonra İngilizlerin yardım vaadiyle komitenin merkezi Londra'ya taşınmıştır. Bu komite üyelerinin amacı Osmanlı, Rusya ve İran'da yaşayan Ermenileri tek çatı altında birleştirerek bağımsız büyük bir Ermenistan devleti kurmaktı. Komite, kısa zamanda İstanbul, İzmir ve Halep'te de şubelerini açmıştır" ifadelerini kullandı.

'ERMENİLERİN İLK İSYANI ERZURUM'DA'

Şentop kitabın ön yazısında, Osmanlı Ermenilerinin tarihte yer alan isyanlarından da bahsederek, şunları kaydetti:

"Osmanlı Ermenilerinin ilk isyanı 1890’da Erzurum’da gerçekleşmiştir. Bunu, Kumkapı gösterisi, 1892-1893'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, 1894'te Sason isyanı, Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 1896'da Van isyanı ve Osmanlı Bankası'nın işgali, 1904'te İkinci Sason isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamit'e suikast girişimi, 1914'te tekrar Zeytun, 1915'te tekrar Van ve nihayet 1909'da Adana isyanı takip etmiştir. 1914'te Osmanlı seferberlik ilan edince Ermeni örgütleri, Osmanlı yanında savaşa katılmayı reddetmişlerdir. Üstelik, dönemin Rus ordusu ile iş birliği içinde olan Ermeni çeteleri hem Osmanlı ordusuna hem de sivil halka yönelik şiddet eylemlerine ve toplu katliamlara girişmişlerdir."

'HEM MÜSLÜMANLARI HEM DE ERMENİLERİ HEDEF ALMIŞLAR'

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra  Ermenilerin, İttihat ve Terakki Partisi yönetici ve üyelerini hedef aldıklarını anlatan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Tehcir olayını bahane eden Ermeni teröristleri, tehcirden sorumlu tuttukları Osmanlı hükümetinin İçişleri Bakanı Talat Paşa'yı Berlin'de, Dışişleri Bakanı Sait Halim Paşa'yı Roma'da katletmişlerdir. Bu liderlerden başka eski Jön Türk Bahattin Şakir Bey ve Cemal Azmi Bey, daha sonra da Cemal Paşa ile yaverleri Binbaşı Nusret ve Teğmen Süreyya Bey Tiflis'te alçakça katledilmişlerdir. Rusya'da gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonrası Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Ermenistan Osmanlı Devleti karşısında tek başına kalmış ve mağlup olmuştur. Bilahare Ermenistan, TBMM hükümetiyle 3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır.1975'te ASALA ve JCAG adlarıyla yeniden örgütlenen Ermeni teröristler, dünyanın çeşitli ülkelerinde suikastlar düzenleyerek bugüne kadar 58'i Türk vatandaşı olmak üzere (31'i diplomat ve aile mensubu) 77 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaralamışlardır. 26 Şubat 1992'de Azerbaycan Hocalı'da yapılan terör eylemleriyle 106'sı kadın ve 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünü öldürmüşlerdir. Büyük Ermenistan hayali peşinde koşan Ermeni terör örgütleri, hem Müslümanları hem de devletine sadakatle bağlı Ermenileri hedef almışlar ve önce çeteciliği sonra terörizmi bu amaçlarına ulaşmak için araç olarak benimsemişlerdir."

'BU ESERLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Kitabın önemine de dikkat çeken Şentop, "Bu eser, tehcirle Lübnan'a göç eden Ermenilerin özellikle 1926 sonrası durumlarını, diaspora Ermenilerinin kurmuş oldukları terör örgütlerini ve eylemlerini belgelere dayalı olarak ele alması bakımından önemlidir. Eser, Ermeni terör örgütlerinin ardındaki siyasi, askeri ve ekonomik dinamikleri etraflı bir şekilde değerlendirmektedir. Diaspora Ermenilerinin ve Ermenistan'ın 1915 tehcirini, tarihi bağlamından koparıp çarpıtarak uluslararası alanda 'soykırım' olarak tanıtma ve bunu büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek üzere propaganda aracı yapma çabasına karşı, belgelere dayalı olarak tarihi gerçekleri ortaya koyan bu türden eserler bugün çok daha büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop bu kapsamda AK Partili Özşavlı'yı kabul etti. Özşavlı, TBMM yayınları arasında yerini alan kitabını, Şentop'a takdim etti. Özşavlı, eser hakkında verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: İran sınırında olası hareketliliğe karşı ilave tedbirler aldık12 Ağustos 2021 Perşembe 10:13
  • Türkiye ve Libya arasında heyetlerarası görüşme08 Ağustos 2021 Pazar 10:47
  • Fatih Erbakan: Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız06 Ağustos 2021 Cuma 10:16
  • Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de06 Ağustos 2021 Cuma 09:33
  • Fahrettin Altun: 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:53
  • Kılıçdaroğlu: THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz05 Ağustos 2021 Perşembe 09:56
  • Kalın'dan kritik görüşmeler03 Ağustos 2021 Salı 21:47
  • Bahçeli: Türkiye'ye ihanettir03 Ağustos 2021 Salı 11:40
  • Bakan Akar'dan önemli açıklamalar03 Ağustos 2021 Salı 09:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı ile görüştü03 Ağustos 2021 Salı 08:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti